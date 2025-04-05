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Гретцки ответил, испытывает ли он горечь от того, что Овечкин повторил его рекорд по голам

Гретцки ответил, испытывает ли он горечь от того, что Овечкин повторил его рекорд по голам
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Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки ответил на вопрос, испытывает ли он горечь от того, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил его рекорд по голам в НХЛ.

«Нет, совсем нет, ни капельки. Рад за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, если бы россиянин побил мой рекорд. Так что молодец Алекс», — приводит слова Гретцки The Athletic.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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