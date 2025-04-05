Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по победным голам в возрасте 39 лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» записал на свой счёт дубль, включая победную шайбу в третьем периоде.

Как сообщает портал Quant Hockey, Александр Овечкин забил свой седьмой победный гол в возрасте 39 лет и установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги. Ранее шесть шайб в 39-летнем возрасте забрасывал Бретт Халл.

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3.

Ранее стало известно, что Александр установил новый рекорд НХЛ по количеству победных голов, превзойдя достижение Яромира Ягра.