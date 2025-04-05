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Хоккеисты «Чикаго» поздравили Овечкина с повторением великого рекорда Гретцки

Хоккеисты «Чикаго» поздравили Овечкина с повторением великого рекорда Гретцки
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Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» поздравили российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с повторением великого рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

После окончания встречи все хоккеисты «Чикаго» пожали руку Александру и поздравили его с повторением рекорда Гретцки.

ВИДЕО

Напомним, в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3. Александр Овечкин оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    
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