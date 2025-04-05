Хоккеисты «Чикаго» поздравили Овечкина с повторением великого рекорда Гретцки

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» поздравили российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с повторением великого рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

После окончания встречи все хоккеисты «Чикаго» пожали руку Александру и поздравили его с повторением рекорда Гретцки.

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Напомним, в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3. Александр Овечкин оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.