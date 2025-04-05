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Александр Овечкин занял первые два места в топ-3 лучших хоккеистов игрового дня НХЛ

Александр Овечкин занял первые два места в топ-3 лучших хоккеистов игрового дня НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял первые два места в топ-3 лучших хоккеистов игрового дня НХЛ.

Его 893-я шайба за карьеру в Национальной хоккейной лиге в матче с «Чикаго Блэкхоукс» занимает второе место в топе дня, а 894-я — первое.

Третью строчку в топ-3 лучших хоккеистов игрового дня НХЛ занял нападающий «Кэпиталз» Райан Леонард, который забил свой первый гол в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3. Овечкин оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    
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