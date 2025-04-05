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Александр Овечкин занял первые два места в топ-3 лучших хоккеистов игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял первые два места в топ-3 лучших хоккеистов игрового дня НХЛ.

Его 893-я шайба за карьеру в Национальной хоккейной лиге в матче с «Чикаго Блэкхоукс» занимает второе место в топе дня, а 894-я — первое.

Третью строчку в топ-3 лучших хоккеистов игрового дня НХЛ занял нападающий «Кэпиталз» Райан Леонард, который забил свой первый гол в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3. Овечкин оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.