39-летний Овечкин лидирует в гонке российских снайперов НХЛ с отрывом в семь шайб

39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упрочил лидерство в гонке снайперов текущего сезона НХЛ среди российских хоккеистов. В домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) нападающий оформил дубль, забив 40-й и 41-й голы в сезоне.

Это позволило Овечкину увеличить отрыв от ближайшего преследователя Артемия Панарина («Нью-Йорк Рейнджерс», 34 гола) до семи шайб, а от идущего третьим в гонке Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг», 33 гола) — до восьми шайб.

В топ-5 российских снайперов текущего сезона НХЛ входят также Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс», 32 гола) и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс», 31 гол).

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