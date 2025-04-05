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39-летний Овечкин лидирует в гонке российских снайперов НХЛ с отрывом в семь шайб

39-летний Овечкин лидирует в гонке российских снайперов НХЛ с отрывом в семь шайб
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39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упрочил лидерство в гонке снайперов текущего сезона НХЛ среди российских хоккеистов. В домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) нападающий оформил дубль, забив 40-й и 41-й голы в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

Это позволило Овечкину увеличить отрыв от ближайшего преследователя Артемия Панарина («Нью-Йорк Рейнджерс», 34 гола) до семи шайб, а от идущего третьим в гонке Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг», 33 гола) — до восьми шайб.

В топ-5 российских снайперов текущего сезона НХЛ входят также Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс», 32 гола) и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс», 31 гол).

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