39-летний Овечкин вырвался на чистое третье место списка лучших снайперов сезона НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхоукс» отметился дублем, повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки и улучшил свою позицию в списке лучших снайперов текущего сезона НХЛ.

После данной игры в активе 39-летнего Овечкина стал 41 гол. Он вышел на чистое третье место списка лучших снайперов текущей регулярки, обойдя Тейджа Томпсона из «Баффало Сэйбрз» (39 голов). У идущего на втором месте списка снайперов Вильяма Нюландера из «Торонто Мэйпл Лифс» — 42 гола.

Лидером снайперской гонки является Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз», на его счету 52 гола.

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