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39-летний Овечкин вырвался на чистое третье место списка лучших снайперов сезона НХЛ

39-летний Овечкин вырвался на чистое третье место списка лучших снайперов сезона НХЛ
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхоукс» отметился дублем, повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки и улучшил свою позицию в списке лучших снайперов текущего сезона НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

После данной игры в активе 39-летнего Овечкина стал 41 гол. Он вышел на чистое третье место списка лучших снайперов текущей регулярки, обойдя Тейджа Томпсона из «Баффало Сэйбрз» (39 голов). У идущего на втором месте списка снайперов Вильяма Нюландера из «Торонто Мэйпл Лифс» — 42 гола.

Лидером снайперской гонки является Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз», на его счету 52 гола.

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