«Наша гордость!» Генич отреагировал на повторение Овечкиным рекорда Гретцки

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Овечкин оформил дубль, забросив 893-ю и 894-ю шайбы, что позволило ему догнать канадца по голам в регулярных сезонах.

По завершении игры защитник известный российский журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на это достижение Овечкина.

«Уникальный. Особенный. Великий! Наша гордость!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков.