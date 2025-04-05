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Гретцки — про Овечкина: горжусь, что между нами ничья, я могу прожить с этим ещё 24 часа

Гретцки — про Овечкина: горжусь, что между нами ничья, я могу прожить с этим ещё 24 часа
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Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки с юмором прокомментировал равенство по голам в НХЛ с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Я так горжусь, что между нами ничья. Я могу прожить с этим ещё 24 часа. Увидимся в воскресенье», — приводит слова Гретцки официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Ранее Гретцки ответил на вопрос, испытывает ли он горечь от того, что Александр Овечкин повторил его рекорд по голам в НХЛ.

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