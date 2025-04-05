«Вашингтон» благодаря дублю Овечкина сократил отставание от «Виннипега» до одного очка
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«Вашингтон Кэпиталз» сократил до одного очка отставание от возглавляющего сводную таблицу НХЛ «Виннипег Джетс». В ночь с 4 на 5 апреля мск дубль 39-летнего российского капитана Александра Овечкина принёс «столичным» домашнюю победу над «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52 1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55 1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31 2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09 2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19 3:3 Строум – 43:46 (pp) 4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp) 5:3 Леонард – 58:24
После сегодняшнего игрового дня в активе «Вашингтона» 107 очков после 76 матчей, «Виннипег» набрал 108 очков.
Ближайшими преследователями «Джетс» и «Кэпиталз» в гонке за Президентский кубок (приз за лучшие показатели в турнирной таблице регулярного сезона) являются клубы Западной конференции «Даллас Старз» (104 очка в 75 матчах) и «Вегас Голден Найтс» (98 очков в 75 матчах).
Видео: Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина
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