«Вашингтон» благодаря дублю Овечкина сократил отставание от «Виннипега» до одного очка

«Вашингтон Кэпиталз» сократил до одного очка отставание от возглавляющего сводную таблицу НХЛ «Виннипег Джетс». В ночь с 4 на 5 апреля мск дубль 39-летнего российского капитана Александра Овечкина принёс «столичным» домашнюю победу над «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

После сегодняшнего игрового дня в активе «Вашингтона» 107 очков после 76 матчей, «Виннипег» набрал 108 очков.

Ближайшими преследователями «Джетс» и «Кэпиталз» в гонке за Президентский кубок (приз за лучшие показатели в турнирной таблице регулярного сезона) являются клубы Западной конференции «Даллас Старз» (104 очка в 75 матчах) и «Вегас Голден Найтс» (98 очков в 75 матчах).

Видео: Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина