Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» благодаря дублю Овечкина сократил отставание от «Виннипега» до одного очка

«Вашингтон» благодаря дублю Овечкина сократил отставание от «Виннипега» до одного очка
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» сократил до одного очка отставание от возглавляющего сводную таблицу НХЛ «Виннипег Джетс». В ночь с 4 на 5 апреля мск дубль 39-летнего российского капитана Александра Овечкина принёс «столичным» домашнюю победу над «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

После сегодняшнего игрового дня в активе «Вашингтона» 107 очков после 76 матчей, «Виннипег» набрал 108 очков.

Ближайшими преследователями «Джетс» и «Кэпиталз» в гонке за Президентский кубок (приз за лучшие показатели в турнирной таблице регулярного сезона) являются клубы Западной конференции «Даллас Старз» (104 очка в 75 матчах) и «Вегас Голден Найтс» (98 очков в 75 матчах).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина

Материалы по теме
39-летний Овечкин лидирует в гонке российских снайперов НХЛ с отрывом в семь шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android