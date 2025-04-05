«Вы должны уважать его желания». Строум — о решении Овечкина не забивать в пустые ворота

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о решении российского капитана столичного клуба Александра Овечкина не забивать в пустые ворота в игре с «Чикаго Блэкхоукс», чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Это сложно, потому что для третьей шайбы всё немного по-другому. Но я не думаю, что он этого хотел. Довольно сложно говорить об этом и принимать решения во время игры, но, как вы сказали, вы не хотите быть тем парнем, который будет забивать в пустые ворота. Ови не хотел забивать в пустые ворота, и вы должны уважать его желания.

Конечно, голы есть голы, они все засчитываются одинаково. Просто, знаете ли, это видео [с новым рекордом] будет транслироваться вечно, верно? Я рад, что это будет не в пустые ворота, я думаю, что он тоже. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни», — приводит слова Строума The Hockey News.