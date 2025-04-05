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Гретцки оценил решение Овечкина не забивать 895-й гол в карьере в пустые ворота

Гретцки оценил решение Овечкина не забивать 895-й гол в карьере в пустые ворота
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Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки оценил решение российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на забивать 895-й гол в карьере в пустые ворота.

«Хорошо (улыбается). Я забивал каждый гол в пустые ворота, если мог. Я знаю, что Овечкин тоже бы так поступил», — приводит слова Гретцки официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Александр Овечкин в домашнем матче регулярного сезона с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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