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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 5 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 5 апреля 2025 года
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Сегодня, 5 апреля, пройдёт очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланированы три встречи — одна в Западной конференции и две в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в сериях 1/8 финала плей-офф КХЛ на сегодняшний день выглядит следующим образом:

Запад

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии: 4-0
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии: 3-2
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии: 4-1
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии: 3-2

Восток

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии: 3-2
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии: 3-2
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии: 2-3
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии: 3-2

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