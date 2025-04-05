Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Том Уилсон высказался о жесте игроков «Чикаго», которые поздравили Александра Овечкина

Том Уилсон высказался о жесте игроков «Чикаго», которые поздравили Александра Овечкина
Комментарии

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оценил жест игроков «Чикаго Блэкхоукс», которые поздравили российского капитана столичного клуба Александра Овечкина с повторением великого рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Очень классно то, что «Чикаго» сделал сегодня вечером для Ови, лучше не бывает. Мы с нетерпением ждём большего, но это был невероятный вечер», — приводит слова Уилсона Sportsnet.

Напомним, Александр Овечкин в домашнем матче регулярного сезона с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Материалы по теме
Видео
Хоккеисты «Чикаго» поздравили Овечкина с повторением великого рекорда Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android