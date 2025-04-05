Том Уилсон высказался о жесте игроков «Чикаго», которые поздравили Александра Овечкина

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оценил жест игроков «Чикаго Блэкхоукс», которые поздравили российского капитана столичного клуба Александра Овечкина с повторением великого рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Очень классно то, что «Чикаго» сделал сегодня вечером для Ови, лучше не бывает. Мы с нетерпением ждём большего, но это был невероятный вечер», — приводит слова Уилсона Sportsnet.

Напомним, Александр Овечкин в домашнем матче регулярного сезона с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль и, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.