Видео: реакция 18-тысячной арены «Вашингтона» на 894-й гол Овечкина в НХЛ
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. На 47-й минуте игры Овечкин поразил ворота точным броском в ближний угол, реализовав численное преимущество, и сравнялся с Гретцки.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52 1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55 1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31 2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09 2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19 3:3 Строум – 43:46 (pp) 4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp) 5:3 Леонард – 58:24
После рекордной шайбы 18-тысячная арена бурно приветствовала 39-летнего российского нападающего.
Напомним, теперь в активе Александра Овечкина 894 заброшенные шайбы и 724 результативные передачи за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
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