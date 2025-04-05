Видео: реакция 18-тысячной арены «Вашингтона» на 894-й гол Овечкина в НХЛ

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. На 47-й минуте игры Овечкин поразил ворота точным броском в ближний угол, реализовав численное преимущество, и сравнялся с Гретцки.

После рекордной шайбы 18-тысячная арена бурно приветствовала 39-летнего российского нападающего.

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Напомним, теперь в активе Александра Овечкина 894 заброшенные шайбы и 724 результативные передачи за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.