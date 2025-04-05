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Крикунов: Овечкин — красавец! Думал, что он не дотянет до рекорда в этом сезоне

Крикунов: Овечкин — красавец! Думал, что он не дотянет до рекорда в этом сезоне
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о повторении российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Мы долго ждали этого! Если честно, я думал, что Овечкин уже не дотянет до рекорда в этом сезоне. Молодец! Сумел, выполнил задачу. Ещё и в таком возрасте — просто красавец. Сейчас Александр на кураже и без проблем поставит новый, единоличный рекорд уже в следующем матче», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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