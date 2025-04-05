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«Овечкин — на самом пике хоккея». Дементьев — о повторении Александром рекорда Гретцки

«Овечкин — на самом пике хоккея». Дементьев — о повторении Александром рекорда Гретцки
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Всё абсолютно заслуженно. На пути Александра было немало проблем и передряг, но его настойчивость, стремление и желание побеждать в итоге привели к такому результату. К тому месту, на котором он находится сейчас. На самом пике хоккея. Ведь теперь перед ним никто не стоит», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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