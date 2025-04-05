Дементьев — про увольнение Ларионова из «Торпедо»: удивило, но такова тренерская жизнь

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался про увольнение Игоря Ларионова с поста главного тренера «Торпедо».

«Да, меня это удивило. Но такова тренерская жизнь и карьера. Помню, как Владимир Васильевич Крикунов говорил философские вещи в таком же ключе. Команда в Нижем Новгороде очень самобытная и интересная во многих аспектах. Нельзя забывать, что Игорь Николаевич дал дорогу достаточному числу молодых хоккеистов, которые доказали свою состоятельность на мировом уровне. Силаев, Артамонов, Крутов, Виноградов, Атанасов и другие молодые ребята. В присутствии Игоря Николаевича в организации в принципе хотели попасть в систему «Торпедо», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.