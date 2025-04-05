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Ак Барс — Автомобилист: во сколько начало шестого матча 1/8 финала плей-офф КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Ак Барс» — «Автомобилист»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 5 апреля, в Казани пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. Встречу покажет тематический канал «КХЛ Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Автомобилиста».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, уральский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» занял пятое место по итогам регулярки. В сезоне команды провели четыре встречи, где в трёх матчах сильнее был казанский клуб, в одной игре — «Автомобилист».

Следующий матч в серии состоится 7* апреля.

* при необходимости.

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