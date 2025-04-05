«Были другие ожидания от работы». Олимпийский чемпион — об увольнении Ларионова

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал увольнение Игоря Ларионова с поста главного тренера «Торпедо».

«В принципе, наверное, были ожидания другие от его работы. Но в целом это довольно неожиданно, что его уволили. Я думал, что из кризиса команда выйдет с Ларионовым. В значительной степени он не сумел проявить гибкость и ему не хватило опыта в тренерской работе. Может, не столько с командой, сколько в целом в подготовке и в тактическом ключе. Надеюсь, что он это переживёт и продолжит свою деятельность в нашем российском хоккее. Это человек с большим потенциалом. С ним российский хоккей может связывать своё будущее», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.