Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Значимое событие для России и мира». Сушинский — о повторении Овечкиным рекорда Гретцки

«Значимое событие для России и мира». Сушинский — о повторении Овечкиным рекорда Гретцки
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Значимое событие для России и всего мира. Мы видим, как его встречали партнёры, болельщики. Очень знаменательное событие, будем ждать следующего шага», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Материалы по теме
«Овечкин — на самом пике хоккея». Дементьев — о повторении Александром рекорда Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android