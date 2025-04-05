«Значимое событие для России и мира». Сушинский — о повторении Овечкиным рекорда Гретцки

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Значимое событие для России и всего мира. Мы видим, как его встречали партнёры, болельщики. Очень знаменательное событие, будем ждать следующего шага», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.