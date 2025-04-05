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Сушинский прокомментировал нежелание Овечкина забивать 895-й гол в НХЛ в пустые ворота

Сушинский прокомментировал нежелание Овечкина забивать 895-й гол в НХЛ в пустые ворота
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил нежелание российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина забивать 895-й гол в НХЛ в пустые ворота.

— Как оцените желание Овечкина не забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота?
— Слушайте, это его решение. Для него это что-то значит, не хочет в пустые ворота забивать, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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