Кожевников: Ларионов выжал всё из «Торпедо», для больших задач нужны серьёзные деньги

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался про увольнение Игоря Ларионова с поста главного тренера «Торпедо».

«Я не знаю, что хочет местный нижегородский губернатор, это нужно знать ситуацию изнутри. Ларионов выжал всё, что можно, из этой команды, а для больших задач надо вкладывать серьёзные деньги. Был фурор, а в этом году уже не хватило мощи, зато молодёжь раскрылась. Посмотрим, кого найдут и поставят на место Ларионова. Игорь – заслуженный человек, без работы он не останется», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

64-летний Ларионов руководил «Торпедо» с 2022 года. В нынешнем сезоне нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву».