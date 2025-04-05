16-й клуб регулярки ВХЛ «Магнитка» выбил новокузнецкий «Металлург» из плей-офф

Фарм-клуб магнитогорского «Металлурга» «Магнитка» победил новокузнецкий «Металлург» в серии 1/8 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России со счётом 4-3.

«Магнитка» выиграла первые три встречи со счётом 4:1, 2:1, 2:0. Затем «Кузня» трижды одержала победу и сравняла счёт в серии — 2:1, 4:0, 3:2 ОТ.

В решающей седьмой встрече «Магнитка» в Новокузнецке одержала победу со счётом 4:2. Голы в составе гостей забили Леонид Пасманик, Иннокентий Рыбин, Еремей Шумилин и Валерий Сапожников.

Отметим, что в регулярном чемпионате новокузнецкий «Металлург» занял первое место, набрав 94 очка. «Магнитка» заняла 16-е место, имея в активе 76 очков.

Напомним, это третий плей-офф ВХЛ подряд, когда команда, занявшая первое место в регулярке, вылетает в первом раунде. В прошлом плей-офф «Молот» (1) проиграл «Соколу» (16) со счётом 2-4, два года назад «Югра» (1) уступила ХК «Горняк-УГМК» (16) также со счётом 2-4.