Кожевников: Овечкин — другой мир, скоро на него обратит внимание товарищ по фамилии Трамп

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Саня вообще красавец! Фантастика, давайте серьёзно говорить. Это другой мир. Овечкин – это наш флаг в мире спорта. После этого, думаю, на него снова обратит внимание один наш товарищ по фамилии Трамп… Сейчас все газеты будут с этим событием на первых полосах. Думаю, что в перспективе начнём играть международные матчи, а все европейцы сдуются. Они никто и звать их никак. Они духовитые, только когда рядом никого нет. А как кто-то появляется – сразу в туалет бегут», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.