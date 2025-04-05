Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: Овечкин — другой мир, скоро на него обратит внимание товарищ по фамилии Трамп

Кожевников: Овечкин — другой мир, скоро на него обратит внимание товарищ по фамилии Трамп
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Саня вообще красавец! Фантастика, давайте серьёзно говорить. Это другой мир. Овечкин – это наш флаг в мире спорта. После этого, думаю, на него снова обратит внимание один наш товарищ по фамилии Трамп… Сейчас все газеты будут с этим событием на первых полосах. Думаю, что в перспективе начнём играть международные матчи, а все европейцы сдуются. Они никто и звать их никак. Они духовитые, только когда рядом никого нет. А как кто-то появляется – сразу в туалет бегут», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Выглядел немного расстроенным». Как Гретцки отреагировал на рекордный гол Овечкина?
Видео
«Выглядел немного расстроенным». Как Гретцки отреагировал на рекордный гол Овечкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android