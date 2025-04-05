Бабаев: хочется, чтобы рекорд Овечкина соседствовал со вторым Кубком Стэнли

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я говорил ещё в начале регулярного чемпионата НХЛ, что мы не сомневаемся в Саше и его способностях. То, что он творит, – это что-то выдающееся. В первую очередь мы ждём, что до конца регулярки Овечкин установит новый рекорд, а в дальнейшем хочется, чтобы это достижение соседствовало рядом со вторым Кубком Стэнли для «Вашингтона», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.