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Бабаев: хочется, чтобы рекорд Овечкина соседствовал со вторым Кубком Стэнли

Бабаев: хочется, чтобы рекорд Овечкина соседствовал со вторым Кубком Стэнли
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я говорил ещё в начале регулярного чемпионата НХЛ, что мы не сомневаемся в Саше и его способностях. То, что он творит, – это что-то выдающееся. В первую очередь мы ждём, что до конца регулярки Овечкин установит новый рекорд, а в дальнейшем хочется, чтобы это достижение соседствовало рядом со вторым Кубком Стэнли для «Вашингтона», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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