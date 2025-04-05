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Авангард — Металлург: онлайн-трансляция шестого матча 1/8 финала плей-офф КХЛ 2024-2025 начнется в 14:00 по МСК

«Авангард» — «Металлург»: трансляция 6-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 5 апреля, в Омске пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. Матч можно будет посмотреть на тематических каналах КХЛ и «КХЛ Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт в серии — 3-2 в пользу «ястребов».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, магнитогорский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» занял шестое место по итогам регулярки. В сезоне команды провели шесть встреч, в которых клубы одержали по три победы.

Следующий матч в серии состоится 7* апреля.

* при необходимости.

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