Защитник «Торпедо» Войнов: я не знаю, как вскрывать оборону «Локомотива»

Защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов высказался об игре ярославского «Локомотива» в защите. Напомним, в серии между командами победу одержали железнодорожники со счётом 4-0.

— Есть понимание, как нужно вскрывать эту оборону «Локомотива»?

— Как вскрывать эту оборону?

— Не знаю.

— И я не знаю. Поэтому повторюсь, каждую игру мы пытались найти новые комбинации, новые раскаты, вбросы, выбросы. Пытались втроем, впятером закатываться. Но у нас это не получалось, — приводят слова Войнова «Известия».

Вчера, 4 апреля, нижегородское «Торпедо» объявило об отставке Игоря Ларионова с поста главного тренера команды.