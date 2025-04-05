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Защитник «Торпедо» Войнов: я не знаю, как вскрывать оборону «Локомотива»

Защитник «Торпедо» Войнов: я не знаю, как вскрывать оборону «Локомотива»
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Защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов высказался об игре ярославского «Локомотива» в защите. Напомним, в серии между командами победу одержали железнодорожники со счётом 4-0.

— Есть понимание, как нужно вскрывать эту оборону «Локомотива»?
— Как вскрывать эту оборону?

— Не знаю.
— И я не знаю. Поэтому повторюсь, каждую игру мы пытались найти новые комбинации, новые раскаты, вбросы, выбросы. Пытались втроем, впятером закатываться. Но у нас это не получалось, — приводят слова Войнова «Известия».

Вчера, 4 апреля, нижегородское «Торпедо» объявило об отставке Игоря Ларионова с поста главного тренера команды.

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