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Стало известно, что сказал Никлас Бекстрём Александру Овечкину перед игрой с «Чикаго»

Стало известно, что сказал Никлас Бекстрём Александру Овечкину перед игрой с «Чикаго»
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Нападающий Никлас Бекстрём попросил российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина только бросать в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

Перед началом матча произошло символическое вбрасывание, в котором, помимо Никласа Бекстрёма, приняли участие хоккеисты чемпионской команды «Кэпиталз» Ти Джей Оши, Деванте Смит-Пелли и другие. Когда Александр Овечкин подъехал к Бекстрёму, тот сказал: «Эй, никаких передач, только броски». Овечкин ответил: «Хорошо, так и сделаю».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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