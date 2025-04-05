ЦСКА — «Динамо» Мн: трансляция 6-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 5 апреля, в Москве пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду минское «Динамо». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Динамо».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, минский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занял пятое место по итогам регулярки. В сезоне команды провели четыре встречи, во всех играх победу одержало «Динамо».
Следующий матч в серии состоится 7* апреля.
* при необходимости.
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