ЦСКА — «Динамо» Мн: трансляция 6-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 5 апреля, в Москве пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду минское «Динамо». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Динамо».

Напомним, минский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занял пятое место по итогам регулярки. В сезоне команды провели четыре встречи, во всех играх победу одержало «Динамо».

Следующий матч в серии состоится 7* апреля.

* при необходимости.