«Ак Барс» — «Автомобилист»: трансляция 6-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 5 апреля, в Казани пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Автомобилиста».

Напомним, уральский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» занял пятое место по итогам регулярки. В сезоне команды провели четыре встречи, где в трёх матчах сильнее был казанский клуб, в одной игре — «Автомобилист».

Следующий матч в серии состоится 7* апреля.

* при необходимости.