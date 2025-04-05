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Ирина Роднина высказалась о повторении Овечкиным рекорда Гретцки по голам в НХЛ

Ирина Роднина высказалась о повторении Овечкиным рекорда Гретцки по голам в НХЛ
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о повторении российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Это действительно историческое достижение. Сыграло предчувствие Гретцки, который приехал, понимая, что он будет на историческом матче. Мне кажется, это здорово. За этим следил весь хоккейный мир и вся Россия. Был приятный момент, когда Гретцки сказал, что его дед был из России и он был бы рад, что его соотечественник достиг этого рекорда», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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