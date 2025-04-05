Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Оставшиеся билеты на игру «Айлендерс» — «Вашингтон» продаются по цене от $ 900

Вечером 6 апреля в Элмонте (США) на льду стадиона «Ю-Би-Эс-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что именно в этом матче российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить великий рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге. Сейчас у Овечкина и Гретцки по 894 шайбы.

Оставшиеся билеты на данную игру продаются по цене от $ 900. Средняя цена билета составляет около $ 1000.

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 107 очков после 76 сыгранных встреч, занимает первое место в Восточной конференции.

«Нью-Йорк Айлендерс» располагается на 12-й строчке в таблице Востока.