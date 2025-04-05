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Фетисов обратился к маме Овечкина после повторения сыном рекорда Гретцки

Фетисов обратился к маме Овечкина после повторения сыном рекорда Гретцки
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов обратился к маме российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяне Николаевне после повторения капитаном столичного клуба рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Овечкин — пример нацеленности. Все говорили про возраст, но он не может препятствовать, если ты нацелен на результат. Мы успели вчера с легендами спеть ему песню. Хотел бы поздравить Татьяну Николаевну Овечкину — олимпийскую чемпионку, что воспитала такой пример. Овечкин — настоящий атлет и мужик, патриот нашей страны! Это её победа прежде всего», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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