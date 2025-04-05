Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 5 апреля
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Сегодня, 5 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 15-й тур
05 апреля 2025, суббота. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Шумаков – 01:20 (3x3) 0:2 Аскаров (Несветаев) – 02:20 (3x3) 0:3 Богуш (Акишин) – 06:44 (3x3) 1:3 Михалёв – 08:13 (3x3) 2:3 Зырянов (Гриценко) – 09:54 (3x3) 2:4 Акишин (Шумаков) – 12:14 (3x3) 3:4 Елизаров (Зырянов) – 13:27 (3x3) 3:5 Несветаев (Зубов) – 15:28 (3x3) 4:5 Кривченков (Зырянов) – 17:38 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 15-й тур
05 апреля 2025, суббота. 10:50 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
7 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Зырянов (Елизаров) – 00:56 (3x3) 2:0 Кривченков (Самсонов) – 02:37 (3x3) 3:0 Зырянов – 03:32 (3x3) 4:0 Кривченков (Самсонов) – 07:23 (3x3) 5:0 Елизаров (Кривченков) – 10:17 (3x3) 5:1 Хмелевски (Крикунов) – 13:42 (3x3) 5:2 Голованов (Крикунов) – 14:22 (3x3) 6:2 Зырянов (Елизаров) – 15:23 (3x3) 7:2 Зырянов (Михалёв) – 18:44 (3x3) 7:3 Голованов (Крикунов) – 20:43 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 15-й тур
05 апреля 2025, суббота. 11:40 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 11
Трактор
Челябинск
0:1 Несветаев (Аскаров) – 02:29 (3x3) 0:2 Губарев (Богуш) – 02:56 (3x3) 0:3 Егор Иванов (Шумаков) – 03:52 (3x3) 1:3 Корчагин – 06:54 (3x3) 1:4 Богуш (Губарев) – 08:47 (3x3) 1:5 Аскаров (Несветаев) – 10:42 (3x3) 1:6 Несветаев (Аскаров) – 11:02 (3x3) 1:7 Акишин (Губарев) – 11:19 (3x3) 1:8 Богуш – 11:36 (3x3) 1:9 Егор Иванов (Шумаков) – 12:52 (3x3) 1:10 Шумаков – 16:25 1:11 Аскаров (Бородкин) – 19:50 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 15-й тур
05 апреля 2025, суббота. 12:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
8 : 9
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Крикунов (Макаров) – 00:18 (3x3) 0:2 Сулейманов – 01:04 1:2 Мангисбаев (Перкин) – 01:27 (3x3) 2:2 Колесников (Мигунов) – 02:23 (3x3) 3:2 Колесников (Корчагин) – 02:31 (3x3) 4:2 Александров (Мангисбаев) – 06:04 (3x3) 5:2 Колесников (Александров) – 07:21 (3x3) 5:3 Хмелевски (Хамматов) – 08:36 (3x3) 5:4 Хмелевски (Сулейманов) – 09:12 (3x3) 5:5 Крикунов – 14:22 5:6 Сулейманов (Дубровский) – 14:50 (3x3) 6:6 Александров (Перкин) – 15:29 (3x3) 6:7 Макаров (Голованов) – 16:39 (3x3) 7:7 Мангисбаев (Кажибеков) – 17:22 (3x3) 8:7 Александров – 18:32 8:8 Хмелевски – 20:59 8:9 Голованов – 21:00
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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