СКА в восьмой раз в истории КХЛ забросил 250+ шайб в сезоне, это рекорд лиги

Третья шайба СКА в матче серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3) стала для армейского клуба 250-й в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

Сообщается, что армейцы в восьмой раз за 17 сезонов КХЛ достигли этой отметки. Среди остальных команд лиги только «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА в двух сезонах забрасывали по 250 и более шайб за сезон.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.