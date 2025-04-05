СКА в восьмой раз в истории КХЛ забросил 250+ шайб в сезоне, это рекорд лиги
Поделиться
Третья шайба СКА в матче серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3) стала для армейского клуба 250-й в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4) 1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5) 1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5) 2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4) 2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4) 3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5) 3:4 Сапего – 71:49 (5x5)
Сообщается, что армейцы в восьмой раз за 17 сезонов КХЛ достигли этой отметки. Среди остальных команд лиги только «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА в двух сезонах забрасывали по 250 и более шайб за сезон.
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.
Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.
* при необходимости.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 апреля 2025
-
14:32
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:57
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:29
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:44
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:23
-
10:10
-
09:55