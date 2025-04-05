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СКА в восьмой раз в истории КХЛ забросил 250+ шайб в сезоне, это рекорд лиги

СКА в восьмой раз в истории КХЛ забросил 250+ шайб в сезоне, это рекорд лиги
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Третья шайба СКА в матче серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3) стала для армейского клуба 250-й в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

Сообщается, что армейцы в восьмой раз за 17 сезонов КХЛ достигли этой отметки. Среди остальных команд лиги только «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА в двух сезонах забрасывали по 250 и более шайб за сезон.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.

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