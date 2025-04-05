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Вячеслав Фетисов: повторение успехов Овечкина будем ждать 100 лет

Вячеслав Фетисов: повторение успехов Овечкина будем ждать 100 лет
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что повторение успехов российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге состоится не скоро.

«Как можно сравнивать молодых ребят с теми, кто уже добился невероятных результатов? Я не вижу никого, кто бы мог повторить рекорд Овечкина. Мы будем ждать 100 лет! Это произойдёт не в нашей жизни. Может, у вас появится возможность увидеть, как побьют рекорд Саши Овечкина. Но это точно не произойдёт в ближайшее время», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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