Вячеслав Фетисов: повторение успехов Овечкина будем ждать 100 лет

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что повторение успехов российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге состоится не скоро.

«Как можно сравнивать молодых ребят с теми, кто уже добился невероятных результатов? Я не вижу никого, кто бы мог повторить рекорд Овечкина. Мы будем ждать 100 лет! Это произойдёт не в нашей жизни. Может, у вас появится возможность увидеть, как побьют рекорд Саши Овечкина. Но это точно не произойдёт в ближайшее время», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.