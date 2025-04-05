Свищёв: рекорд Овечкина — новый ориентир для НХЛ, об этом будут говорить многие года

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о повторении российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Свершилось то, чего мы все так ждали! Александр в шаге от нового достижения. Мы ждём и хотим. Все россияне причастны к этому, потому что Александр — наш кумир. Сегодня большой праздник! Но это событие не только для нас, а и для НХЛ. Для лиги это новый ориентир. Многие года будут говорить о рекорде Овечкина.

В Вашингтоне трибуны стоя чествовали Александра — это тоже большое событие. Несмотря на его национальность, люди в Вашингтоне стоя приветствуют нашего Александра и своего «Ови». НХЛ должна обязательно отметить Овечкина», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.