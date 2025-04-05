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Депутат Госдумы РФ Свищёв призвал США представить Овечкина к государственной награде

Депутат Госдумы РФ Свищёв призвал США представить Овечкина к государственной награде
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал США представить капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к государственной награде.

«Я бы отдал Овечкину все государственные награды, но его достижения были сделаны на территории США, играя за американский клуб. Думаю, в России награждать за это никого не стоит. Американцам стоит обратить внимание — Овечкина надо представить к государственным американским наградам, потому что он сделал много для развития НХЛ и американского хоккея», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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