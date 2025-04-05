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«Эпохальная веха!» Агент Овечкина отреагировал на повторение рекорда Гретцки Александром

«Эпохальная веха!» Агент Овечкина отреагировал на повторение рекорда Гретцки Александром
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, отреагировал на повторение форвардом рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Поздравляю с 894-м голом!
— Спасибо! Но ещё рано. Ещё один гол нам нужен.

— Какие у вас эмоции от этой отметки Александра?
— Самые положительные. Эпохальная веха! Но надо сделать ещё один шаг вперёд. Все понимают, какой это шаг, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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