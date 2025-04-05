Агент Овечкина прокомментировал его слова о нежелании забивать 895-й гол в пустые ворота

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, прокомментировал слова форварда о нежелании забивать 895-й гол в пустые ворота.

— Александр сказал, что не хочет забивать рекордный гол в пустые ворота.

— Не хочет — и правильно, что не хочет. Абсолютно с ним согласен. Должен быть рабочий гол, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.