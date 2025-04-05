Агент Овечкина рассказал, что Александр помог российским СМИ попасть на матч «Вашингтона»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, рассказал, что форвард помог российским СМИ попасть на матч с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

— В СМИ появилась информация о том, что Александр настоял, чтобы российскую прессу пустили на матчи «Вашингтона». Так ли это?

— Это полностью инициатива Саши, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.