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Агент Овечкина рассказал, что Александр помог российским СМИ попасть на матч «Вашингтона»

Агент Овечкина рассказал, что Александр помог российским СМИ попасть на матч «Вашингтона»
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, рассказал, что форвард помог российским СМИ попасть на матч с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52     1:1 Бертуцци (Слаггерт, Назар) – 13:55     1:2 Назар (Moore, Марун) – 20:31     2:2 Фехервари (Макмайкл, Карлсон) – 27:09     2:3 Курашев (Слаггерт, Moore) – 27:19     3:3 Строум – 43:46 (pp)     4:3 Овечкин (Карлсон, Манджапане) – 46:13 (pp)     5:3 Леонард – 58:24    

— В СМИ появилась информация о том, что Александр настоял, чтобы российскую прессу пустили на матчи «Вашингтона». Так ли это?
— Это полностью инициатива Саши, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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