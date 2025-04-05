В. Анисин: зачем нужны судьи в поле, когда генеральская комната ждёт звонок из бани?

Трёхкратный чемпион мира Вячеслав Анисин прокомментировал ход противостояния первого раунда Кубка Гагарина между московским «Динамо» и СКА (3-2).

«Считаю, серия СКА и «Динамо» — самая интересная из всех, что сейчас играют в КХЛ. Не помню, чтобы в первом раунде было столько интриг. Но всё равно именно эти команды стоят особняком. Они играют в атаку, при этом очень много борьбы, предсказать исход матча совершенно невозможно, даже когда один из соперников ведёт в третьем периоде в две шайбы.

Отдельно скажу про СКА. Видно, что ребята играют за свою честь, за тренера. Вытаскивают уже безнадёжные матчи. В этой серии хочется, чтобы не вмешивался судейский фактор. Судейство просто слабое, этих судей, особенно кто работал на пятой игре, надо снимать.

А взять четвёртую игру. СКА забивает чистейший гол – по всем правилам. Арбитр на льду его засчитывает, четыре раза показал, что был гол. Дальше его сморят. Почему так долго? Что в этот момент решается, кто кому звонит, кто с кем общается и кто принимает решение? Мы этого ничего не знаем и нам не говорят. Во всех лигах по всем правилам хоккея это чистый гол. В НХЛ всегда трактуют такие моменты в пользу атаки. Когда шайбу заносят в ворота с вратарём – это нарушение. Когда его сбивают с ног, идёт бросок, шайба залетает в пустые – это тоже нарушение. А тут что? Шайба в одном углу, вратарь – в другом, он её даже не видит. Счёт в серии мог бы быть уже 3-2, а не 2-3. Из-за этого просто ломается соревнование.

Зачем нужны судьи в поле, когда какая-то генеральская комната, которая чёрт-те где, по полчаса рассматривает один момент? И все ждут звонок какого-то чиновника из бани? Воробьёв аккуратно добивал шайбу, потом на него прыгнул 45-й номер «Динамо». Это две минуты. Всё время смотрю передачу, где Анисимов (главный арбитр КХЛ. — Прим. «Чемпионата») спорит с Вайсфельдом. И убеждает, что, когда толкают в спину, это хороший силовой приём. Пусть тогда выйдет на поле и получит такой же «силовой приём», посмотрим, как он заверещит.

Моё мнение – гол чистый. Воробьёв никак не мешал вратарю «Динамо» отразить шайбу, тот её просто даже не видел. Во вратарской лежали четыре игрока «Динамо», вот они и мешали», — сказал Анисин «Чемпионату».