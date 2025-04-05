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В Кремле отреагировали на достижение Александра Овечкина в НХЛ

В Кремле отреагировали на достижение Александра Овечкина в НХЛ
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Следующий матч, в котором Овечкин может побить рекорд Гретцки, состоится 6 апреля. В этот день «Вашингтон» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», начало встречи — 19:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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