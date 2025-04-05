Яромир Ягр высказался о повторении рекорда Гретцки Александром Овечкиным

Легендарный форвард Яромир Ягр отреагировал на повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Ягр опубликовал на своей странице в социальной сети видео с 894-й шайбой Овечкина и сделал подпись: «Какой момент!», приложив смайл с аплодисментами.

Фото: Страница Ягра в соцсети

Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Следующий матч, в котором Овечкин может побить рекорд Гретцки, состоится 6 апреля. В этот день «Вашингтон» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», начало встречи — в 19:30 мск.