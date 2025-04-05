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Губернатор Нижегородской области высказался об увольнении Ларионова из «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области высказался об увольнении Ларионова из «Торпедо»
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался об увольнении Игоря Ларионова с поста главного тренера «Торпедо».

«Игорь Ларионов, несомненно, навсегда войдёт в историю «Торпедо». Красивая игра молодой и яркой команды под его руководством зачастую действительно являлась «театром хоккея». Эта игра покорила десятки и сотни тысяч болельщиков, заслужила уважение соперников и стала настоящим явлением во всей лиге. Внимание к «Торпедо» во всей России вышло на новый уровень. Игорь Николаевич, спасибо и удачи! Всегда рады видеть в Нижнем Новгороде!» — написал Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

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