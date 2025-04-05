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В НХЛ отреагировали на повторение Овечкиным великого рекорда Гретцки

В НХЛ отреагировали на повторение Овечкиным великого рекорда Гретцки
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Это был отличный вечер. Алекс значил очень много для хоккея и нашей лиги с момента своего прихода в 2005 году. Я счастлив за него и его семью», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Александр Овечкин в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) оформил дубль, забросив свои 893-ю и 894-ю шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Следующий матч, в котором Овечкин может побить рекорд Гретцки, состоится 6 апреля. В этот день «Вашингтон» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», начало встречи — 19:30 мск.

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06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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