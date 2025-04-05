Одноклубник Овечкина рассказал, почему не увидел исторический гол Александра в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал, почему не видел вживую 894-й исторический гол российского капитана клуба Александра Овечкина в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

Оши, а также обладатели Кубка Стэнли 2018 года Никлас Бекстрём, Деванте Смит-Пелли, Брэйден Холтби и Брукс Орпик направлялись в VIP-ложу арены в Вашингтоне поприветствовать Гретцки в тот момент, когда россиянин забросил историческую шайбу.

«Уэйн был на арене, и некоторые из нас хотели поприветствовать его в ложе Теда (Леонсиса — владельца «Кэпиталз». — Прим. «Чемпионата»). Мы решили, что пройдём туда по-быстрому, игра в большинстве уже закончилась, но услышали рёв и подумали: «Нет, не может быть. Мы спрашиваем: «Кто забил?» А нам отвечают: «Трансляция задерживается, я не знаю!» Мы подбежали, увидели это, и я такой: «Не могу поверить, что мы это пропустили, мы же были прямо здесь», — приводит слова Оши Russian Machine Never Breaks.