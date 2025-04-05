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Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе «Авангарда» в первом периоде

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе «Авангарда» в первом периоде
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Департамент судейства дал разъяснение по отменённой шайбе «Авангарда» в первом периоде шестого матча серии плей-офф КХЛ с «Металлургом». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:1 в пользу омской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
3 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Буше, Грант) – 26:55 (5x5)     2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 27:44 (5x5)     3:0 Якупов (Прохоркин) – 34:56 (5x5)     3:1 Силантьев (Канцеров, Минулин) – 44:11 (5x5)    

«На десятой минуте матча, после гола, забитого игроком «Авангарда» Наилем Якуповым (№ 65), судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет правильности взятия ворот. В результате видеопросмотра определено: шайба заброшена в ворота рукой. Нет гола», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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