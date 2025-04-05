Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе «Авангарда» в первом периоде

Департамент судейства дал разъяснение по отменённой шайбе «Авангарда» в первом периоде шестого матча серии плей-офф КХЛ с «Металлургом». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:1 в пользу омской команды.

«На десятой минуте матча, после гола, забитого игроком «Авангарда» Наилем Якуповым (№ 65), судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет правильности взятия ворот. В результате видеопросмотра определено: шайба заброшена в ворота рукой. Нет гола», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.