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Кошелев и Коршков не попали в состав «Ак Барса» на игру Кубка Гагарина с «Автомобилистом»

Кошелев и Коршков не попали в состав «Ак Барса» на игру Кубка Гагарина с «Автомобилистом»
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Сегодня, 5 апреля, в Казани пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Автомобилиста».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе казанского клуба произошли изменения: нападающие Семён Кошелев и Егор Коршков не сыграют в этой встрече. При этом в заявку на игру попали защитники Артемий Князев и Артур Бровкин.

Состав «Ак Барса»:

Фото: ХК «Ак Барс»

Состав «Автомобилиста»:

Фото: ХК «Автомобилист»

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