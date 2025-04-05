Кошелев и Коршков не попали в состав «Ак Барса» на игру Кубка Гагарина с «Автомобилистом»

Сегодня, 5 апреля, в Казани пройдёт шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Автомобилиста».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе казанского клуба произошли изменения: нападающие Семён Кошелев и Егор Коршков не сыграют в этой встрече. При этом в заявку на игру попали защитники Артемий Князев и Артур Бровкин.

Состав «Ак Барса»:

Фото: ХК «Ак Барс»

Состав «Автомобилиста»: