«Авангард» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, победив «Металлург» со счётом 4-2 в серии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2. «Авангард» выиграл серию со счётом 4-2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Гуляев и Наиль Якупов (дважды). В составе гостей отличились Дмитрий Силантьев и Данила Юров.

Таким образом, «Авангард» стал третьей командой, вышедшей во второй раунд Кубка Гагарина. Ранее дальше прошли ярославский «Локомотив» и московский «Спартак».