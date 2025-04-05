«Авангард» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, победив «Металлург» со счётом 4-2 в серии
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2. «Авангард» выиграл серию со счётом 4-2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуляев (Буше, Грант) – 26:55 (5x5) 2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 27:44 (5x5) 3:0 Якупов (Прохоркин) – 34:56 (5x5) 3:1 Силантьев (Канцеров, Минулин) – 44:11 (5x5) 3:2 Юров (Камалов, Михайлис) – 51:39 (5x4)
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Гуляев и Наиль Якупов (дважды). В составе гостей отличились Дмитрий Силантьев и Данила Юров.
Таким образом, «Авангард» стал третьей командой, вышедшей во второй раунд Кубка Гагарина. Ранее дальше прошли ярославский «Локомотив» и московский «Спартак».
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